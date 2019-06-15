Деньги под залог ПТС: решите свои финансовые проблемы легко

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Перезалог автомобиля под ПТС – это процесс получения кредита, используя свой автомобиль в качестве залога. Это удобный способ получить деньги, не продавая свое средство передвижения.
Одним из основных преимуществ перезалога автомобиля под ПТС является возможность быстро получить нужную сумму, не теряя при этом права на владение машиной. Кроме того, данный вид кредитования часто доступен даже с плохой кредитной историей.
Рефинансирование автомобиля – это возможность заменить текущий автокредит на более выгодные условия. Это позволяет снизить ежемесячные выплаты или срок кредита, что значительно облегчает финансовое бремя.
Одним из ключевых преимуществ рефинансирования автомобиля является возможность снижения процентной ставки по кредиту, что приводит к экономии денег в долгосрочной перспективе. Также это позволяет улучшить свою кредитную историю.
Автоломбард под ПТС предоставляет возможность получить кредит, используя свой автомобиль в качестве залога. Это удобный и быстрый способ решить финансовые проблемы, не расставаясь со своим транспортным средством.
Одним из главных преимуществ автоломбарда под ПТС является оперативность получения денег. Клиенты могут получить нужную сумму в течение короткого времени, минуя сложные процедуры и проверки, характерные для банковских учреждений.
Залог ПТС по доверенности - это удобный способ получить кредит, оставив автомобиль в залог, не передавая его в собственность. При этом доверенное лицо имеет право действовать от вашего имени, совершая все необходимые юридические действия.
Один из главных плюсов данной услуги - сохранение вашего автомобиля в пользовании, в то время как вы получаете необходимую сумму денег. Это удобно и выгодно, особенно когда нужны средства, но нет возможности расстаться с машиной.
Для оформления залога ПТС по доверенности вам потребуется предоставить несколько документов, подписать соответствующие соглашения и оформить доверенность на лицо, которое будет действовать от вашего имени.
Наша компания предлагает профессиональные услуги по залогу авто по доверенности. Мы гарантируем быстрое оформление, прозрачные условия сотрудничества и индивидуальный подход к каждому клиенту. Доверьте нам свои потребности, и мы найдем оптимальное решение для вас!
Залог ПТС с ограничениями - это удобный и надежный способ получить деньги, оставив своё авто в залог. Но что делать, если у вашего транспортного средства есть ограничения? Не беспокойтесь, мы поможем вам решить эту проблему быстро и без лишних хлопот.
Залог авто с ограничениями позволяет вам получить нужные средства, не продавая свою машину. Мы гарантируем конфиденциальность, быстрое оформление и выгодные условия для каждого клиента. Не откладывайте свои финансовые задачи на потом - обратитесь к нам прямо сейчас!
Наша компания специализируется на предоставлении услуг по залогу ПТС с ограничениями. Мы осуществляем оценку вашего автомобиля, заключаем договор и предоставляем вам необходимую сумму денег. Мы ценим ваше время и доверие, поэтому гарантируем оперативное решение всех вопросов.
Для оформления залога своего автомобиля с ограничениями вам потребуется предоставить ПТС, документы, подтверждающие ограничения, а также личные данные. Обратитесь к нам, и мы поможем вам быстро и выгодно оформить залог ПТС с ограничениями.
Наша компания предлагает удобную услугу - выезд менеджера к вам. Забудьте о долгих очередях в банке и бумажной волоките. Мы приедем к вам для оформления займа под залог ПТС быстро и эффективно.
Наша команда профессионалов гарантирует вам простоту и надежность процесса. Мы сделаем все возможное, чтобы вы получили нужный вам заем под залог ПТС максимально быстро и без лишних хлопот.
Для оформления заявки на выезд менеджера достаточно связаться с нами по указанным контактам на сайте. Мы оперативно ответим на все ваши вопросы и назначим удобное для вас время встречи.
Не тратьте время на походы в офисы банков. Мы предлагаем вам удобный и быстрый способ получения займа под залог ПТС прямо у себя дома. Доверьтесь профессионалам и получите нужные средства без лишних хлопот!
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Перезалог
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Когда возникают финансовые трудности, найти способ получить деньги на самые срочные нужды может быть сложно. Автоломбард под залог ПТС предлагает вам простое и надежное решение! Мы предоставляем услуги по выдаче денег под залог автомобиля с ПТС.
Автоломбард - это специализированное финансовое учреждение, которое предоставляет заемщикам срочные кредиты под залог ПТС автомобилей. При обращении в наш автоломбард, вы можете получить сумму, соответствующую рыночной стоимости вашего автомобиля.
Виктория
15 июня 2019
Марка и модель автомобиля
Toyota RAV4
Год выпуска
2012
Сумма займа
600 000
Ставка в месяц - 4.2%
Хотелось бы поблагодарить компанию за срочную помощь в получение денег. К сожалению не было возможности собирать справки для банков и я решила обратиться в автоломбард. К моему удивлению автомобиль оставлять не пришлось и я заложила птс и уехала на своём любимом автомобиле. Моей радости нет предела. Спасибо Вам за работу!
Александр
17 июня 2019
Марка и модель автомобиля
BMW X5 III (F15) 25d
Год выпуска
2016
Сумма займа
1 500 000
Ставка в месяц - 3.9%
Сложилась сложная ситуация, потребовались срочно деньги на бизнес проект. Искал подходящую компанию с небольшими процентами. В результате обратился в "АААААА" и получил примерно за минут 40 нужную мне сумму. Отдельное спасибо менеджеру Татьяне.
Руслан
22 июня 2019
Марка и модель автомобиля
Ford Focus
Год выпуска
2007
Сумма займа
195 000
Ставка в месяц - 4.9%
Срочно нужны были деньги на ремонт и я узнал про такую программу как залог птс. Оставил заявку на сайте и уже через пару часов я приехал в компанию за деньгами. Буду обращаться, когда срочно нужны деньги!
Анна
26 июня 2019
Марка и модель автомобиля
Volvo XC60
Год выпуска
2016
Сумма займа
1 385 000
Ставка в месяц - 4.5%
Работаю практически каждый день и у меня катастрофически не хватает времени. Благодаря компании "Городской АвтоЗайм" ко ммне приехали прямо в офис и на месте я подписала договор и моментально пришли деньги на карту в нужный момент! Благодарю за Ваш подход.
Какой транспорт принимается в залог?
– Автомобили (отечественные, зарубежные любого года выпуска), мототранспорт, специальная техника (дорожная, строительная, др.), водный транспорт (яхты, лодки, катера).
Какие у вас комиссии за выдачу кредита?
– Никаких! Любые дополнительные платежи отсутствуют.
Разъясните, как происходит оформление займа?
– Наша компания лояльно относится к кредитной истории заемщиков.
Нужно показывать автомобиль?
Да, нужно. Перед выдачей займа нам необходимо убедиться, что авто на ходу, VIN код соответствует документам, номер двигателя и регистрационый знак в порядке, а также отсутствуют серьезные повреждения.
Возможно ли получить займ по генеральнай доверенности, без собственника?
Да, мы можем выдать деньги под залог ПТС только при условии что в доверенности нет ограничений на займы.
Можно узнать точную сумму и ставку на займ не приезжая в офис?
Да, это Вам сэкономит время, если отправите фото документов на рассмотрение либо по WhatsApp/Viber/Telegram, либо по электронной почте.
Мой автомобиль находится в залоге в другом ломбарде, можно его перезаложить?
Да, если сумма долга не привышает 50% от стоимости автомобиля
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1. Скорость. Вам не потребуется ждать долгие недели, чтобы получить кредит. В автоломбарде под залог ПТС мы оформляем займы максимально быстро и без лишних бумажных процедур - всего за несколько часов.
2. Простота. Мы стараемся сделать весь процесс получения займа максимально удобным для клиента. Нам не требуется кредитная история или дополнительные документы - достаточно предоставить только ПТС вашего автомобиля.
3. Гибкость условий. Мы разработали различные программы займов, которые подходят под разные потребности клиентов. Вы можете выбрать сумму и срок кредита, удобный для вас.
Обращение за займом в нашем автоломбарде под залог ПТС очень простое. Вам нужно всего лишь привезти свой автомобиль и его ПТС в наши офисы. Наши специалисты быстро оценивают стоимость автомобиля и предлагают вам соответствующую сумму займа. После заключения договора вы получаете необходимые деньги наличными сразу же или на свою банковскую карту.
Не оставляйте финансовые проблемы без решения! Обратитесь в наш автоломбард под залог ПТС и получите надежный и выгодный займ под ваш автомобиль уже сегодня!
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Если Вам срочно нужны деньги, можете отправить документы на мессенджеры в WhatsApp, Viber или Telegram или на почту doks@okzalog.ru
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